Английский по скайпу

Заниматься английским по Скайпу — весело! Наши преподаватели настоящие профессионалы своего дела, интерактивные уроки не дадут тебе заскучать. В отличие от групповых занятий, индивидуальные уроки по Skype помогают быстрее побороть боязнь и стеснение общения на английском языке.

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Занимайся английским по Скайпу в любом месте и в любое время. Для урока нужен только интернет. Мы подберем идеального преподавателя под твой характер и интересы, составим расписание и интенсивность занятий, а персональный куратор поможет следить за прогрессом, чтобы сделать изучение английского максимально эффективным.

Английский язык по Скайпу в EnglishDom Hello there! В современном мире владение английским языком - это просто Must have! Он нужен везде и повсюду: для просмотра любимого сериала, профессионального развития и успешного карьерного роста. EnglishDom - это высококачественное обучение по Скайпу с лучшими преподавателями в интерактивном динамичном формате. В этой статье мы расскажем как быстро и эффективно выучить английский и оставаться в тренде.

Плюсы английского языка по Скайпу Почему же изучение английского языка по Скайпу в EnglishDom так популярно? Все очевидно! Первая и, пожалуй, самая главная причина - это удобно. Заниматься можно в любое время, в любом комфортном месте. Индивидуальные занятия с преподавателем легко подстроить под ваш личный график. Где бы вы не находились, единственное, что необходимо для урока - доступ в интернет. Отсюда вытекает вторая причина - это значительно экономит время. Всем знакомо чувство, когда после трудного рабочего дня просто нет сил и желания еще куда-то ехать. Когда вы учитесь по Скайпу, не нужно тратить время на дорогу к репетитору и обратно. Время очень ограниченный ресурс и, согласитесь, лучше провести его с пользой. Скайп-уроки позволяют существенно сэкономить деньги. Цифровая платформа EnglishDom полностью избавляет студентов от проблемы поиска и покупки дорогостоящих учебных материалов. Все что необходимо для изучения английского, уже есть на нашем сайте. К тому же, помним, что на проезд также не нужно тратиться. Обучение по скайпу - это современно. Занятие проходит по электронному учебнику и видеосвязи с преподавателем. Материалы урока, домашнее задание, персональный словарь всегда под рукой в личном кабинете. Широкий выбор специализированных курсов, возможность практики с преподавателями из любой точки мира, в том числе и с носителями языка - никаких границ, только качественное обучение. Комплексный подход. Для закрепления новых знаний после индивидуальных занятий с преподавателем можно воспользоваться Разговорным клубом. В свою очередь, это не только практика разговорной речи и восприятия на слух, но еще и отличная возможность завести новые знакомства. Прокачать свой уровень и тренировать грамматику поможет Онлайн-тренажер. А еще, студенты EnglishDom могут изучать слова и заниматься дополнительно в мобильном приложении. Еще один немаловажный плюс - надежность. Каждый студент получает персонального куратора, который поможет следить за прогрессом, чтобы сделать изучение английского максимально эффективным и комфортным. Это также будет большим плюсом для родителей, которые хотят проследить за успеваемостью ребенка. Обучение в EnglishDom современно и эффективно.

Как проходят занятия английским по Скайпу? Итак, давайте разберемся, что же собой представляют занятия по Скайпу в EnglishDom. В нашей школе уроки проходят на интерактивной онлайн-платформе. Используется коммуникативная методика преподавания, когда упор на тренировку навыков общения делается уже с первого занятия. Больше не нужно гадать, что же произойдет на следующем уроке. Система перевернутого класса позволяет заранее ознакомиться с материалами, благодаря чему занятия проходят более продуктивно. Все эти факторы создают атмосферу, которая максимально способствует получению качественных знаний, делает процесс обучения приятным и увлекательным, прививает любовь к языку. Такой формат обучения подойдет для студента любого возраста и с любым уровнем знаний. Помимо базового курса, возможны занятия по индивидуально разработанной программе обучения. Каждый студент хочет знать сколько времени понадобится, чтобы добиться желаемых результатов. Безусловно, для каждого из нас ответ на этот вопрос будет индивидуальным. Прогресс в обучении зависит от многих факторов, среди которых решающими являются мотивированность студента и количество времени, которое можно выделить для регулярных занятий и практики. При регулярных занятиях с преподавателем результат не заставит себя долго ждать. После завершения обучения похвастаться своими знаниями английского можно не только на словах. Каждый студент получает памятный сертификат, подтверждающий успешное прохождение курса. Ну и куда же без соцсетей, все желающие могут получить подтверждение своих знаний на Linkedin.

Преподаватели EnglishDom предоставляет студентам возможность заниматься самостоятельно, но наиболее быстро и эффективно освоить английский по скайпу можно на индивидуальных занятиях с преподавателем. Помощь опытного педагога не только ускоряет процесс обучения, но и делает его гораздо более интересным и продуктивным. Преподаватели EnglishDom проходят многоэтапный отбор, имеют педагогическое образование и многолетний опыт работы, проходят регулярные тренинги и курсы повышения квалификации. Благодаря этому студенты получают только качественные знания и эффективную подготовку. Какая бы цель не стояла перед студентом: наконец-то разговориться, подготовиться к успешной сдаче таких экзаменов как FCE, BEC, IELTS и многих других, или разобраться в нюансах авиационной промышленности, преподаватели EnglishDom всегда готовы прийти на помощь. Немаловажно, что наши учителя находятся по всему миру в различных часовых поясах, что позволяет студентам заниматься в любое удобное для них время, будь то занятия с русскоязычным педагогом или носителем языка. Подобрать преподавателя исходя из графика и целей обучения, интересов, или по темпераменту, полу и возрасту помогут наши специалисты. Также, ознакомиться со списком преподавателей можно на нашем сайте. В EnglishDom для каждого студента мы подбираем преподавателя мечты. Поспешите убедиться в этом самостоятельно.

Поддержка В EnglishDom забота о клиентах чувствуется повсеместно. В начале обучения студенту необходимо оставить заявку на нашем сайте и уже в течение 5 минут перезвонит наш менеджер и согласует комфортное время для бесплатного вводного урока, где методист оценит уровень знаний и подберет идеального преподавателя. После этого, каждый студент получает личного наставника, который всегда на связи, на страже качества обучения и готов прийти на помощь. При необходимости всегда можно заказать обратный звонок. Если нет времени ждать звонка, то можно связаться с нами по доступным контактам школы, в том числе по горячей линии, Skype, Viber. Также мы всегда открыты для общения в социальных сетях Facebook, VK, Telegram, Instagram. По какому бы вопросу наши студенты не обратились, наши менеджеры оперативно ответят на любой ваш вопрос. Обучение в EnglishDom комфортно, выгодно, эффективно! Не терпится попробовать? Просто оставь заявку на обучение на нашем сайте и увлекательное путешествие в мир английского начнется прямо сейчас!

Онлайн школа английского языка EnglishDom EnglishDom создает собственную экосистему. Здесь есть все для изучения английского, и вам не придется заходить ни на какие другие сайты. Представьте, что вы студент EnglishDom и активно изучаете английский. Давайте представим, как выглядит ваш учебный день. В обеденный перерыв или после работы вы прошли урок с преподавателем на нашей платформе ED Class. Это не заняло много времени, потому что не пришлось никуда ехать — заниматься можно онлайн. Затем вечером вы отдохнули и решили закрепить полученные на уроке знания. Для этого можно потратить полчаса, чтобы отработать слова в приложении и попрактиковаться в тренажерах грамматики. И перед сном вы решаете вместо обычных видео на YouTube посмотреть что-нибудь на английском. Заходите в раздел с видеопрактикой, смотрите интересные вам видео с субтитрами и сохраняете незнакомые слова, чтобы повторить их на следующий день. Все, что нужно — уже здесь. Заниматься в EnglishDom легко и приятно!