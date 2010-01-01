Онлайн-школа английского
Учи английский онлайн — где и когда удобно
Занимайся в инновационном цифровом учебнике
Персональный куратор заботится о твоем прогрессе
Дарим до 3 уроков новым студентам
Английский по Скайпу
1 на 1
занятия
с преподавателем
50 минут
длительность
занятия
2-3 раза в неделю
рекомендуемая
интенсивность
Преподаватель
русскоязычный
или носитель языка
от 12 usd
стоимость
за 1 урок
Современный подход к обучению
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Занятия онлайн
• Занимайся в комфортной обстановке — в любое время, в удобном месте.
• Выбирай преподавателя русскоязычного или носителя языка.
• Индивидуальные занятия легко встроить в свой график.
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Цифровой учебник
• Занятие проходит в цифровом учебнике, с видеосвязью с преподавателем.
• Каждый урок — это новые слова, аудирование, тренировка письма и грамматики.
• Материалы урока, персональный словарь, домашнее задание — доступны всегда.
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Разговорные клубы
• Практикуй разговорную речь и преодолей языковой барьер.
• Выбирай интересную тему и преподавателя — носитель или русскоговорящий.
• Знакомься с новыми людьми и заводи друзей.
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Мобильное приложение
• Управляй расписанием занятий через приложение
• Выполняй домашку и учи слова в своем телефоне
• Получай уведомления о занятиях, состоянии баланса и сообщениях куратора
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Персональный куратор
• На связи 24/7 и готов решить все вопросы, связанные с обучением.
• Отслеживает прогресс и может скорректировать программу.
• При необходимости перенесет или отменит занятие.
Преподаватели EnglishDom
Курсы для любого уровня и цели
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Быстрый старт
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Свободное общение
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Путешествия
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Переезд зарубеж
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Для детей
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Сдача экзаменов
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Международные экзамены
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Для собеседования
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Для работы
Английский для начинающих
Сделай первые шаги в изучении английского
- Приобрести базовый словарный запас
- Преодолеть языковый барьер
- Приобрести практические навыки базовой грамматики
Разговорный английский
Говори смело и уверенно на любые темы
- Расширить словарный запас
- Развить навык понимания на слух
- Улучшить произношение
Английский для путешествий
Рушим вместе стереотипы о «руссо туристо»
- Подтянешь знания грамматики
- Улучшишь навыки чтения, аудирования и говорения
- Расширишь словарный запас и преодолеешь языковой барьер
Английский с носителем
Разговаривай без акцента!
- Преодолеть языковой барьер
- Улучшить понимание английской речи на слух
- Научиться отличать американский и британский английский
Английский для детей
Ваш ребенок выучит и полюбит английский
- Расширить словарный запас и преодолеть языковой барьер
- Развить навыки чтения, аудирования и говорения
- Подтянуть знания грамматики
ЕГЭ по английскому
Курс для тех, кто хочет сдать экзамен на все 100
- Подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ
- Пополнить словарный запас и подтянуть грамматику
- Улучшить навыки говорения и письма
Подготовка к экзаменам
Подготовься к IELTS, TOEFL, FCE и другим экзаменам
- Подготовиться к формату выбранного экзамена
- Усовершенствовать навыки аудирования
- Подготовиться к написанию эссе на английском
Специализированный
Для любой профессии: от Маркетинга до IT
- Развить тематический словарный запас
- Улучшить понимание английской речи на слух
- Общаться на профессиональную тематику
Бизнес английский
От собеседования до ведения сложных переговоров
- Развить деловой словарный запас
- Улучшить понимание английской речи на слух
- Свободно общаться с иностранными клиентами и партнерами
Нам доверяют
10+ лет лидерства на рынке
900+ преподавателей в штате школы
70% студентов по рекомендациям
20 авторских программ обучения
50000+ студентов достигли цели
Занимаясь с Трессой почти 2 года, чувствую себя свободно в разговорном английском. Очень увлекательно анализировать с преподавателем актуальные новости и мировые события, учитывая наши территориальные и национальные различия. Она всегда дает интересные видео, интервью на полезные для меня темы и с нужной мне лексикой. Отлично, когда преподаватель чувствует студента и подстраивает занятия под его интересы и цели.
Мега доволен своим преподавателем Ksenia V. Занятия проходят динамично, с отличным объяснением, преподаватель подбадривает и не даёт опускать руки. Занимаюсь в удобное для себя время. Всё нравится. Вообще, сомневался что онлайн обучение будет эффективным, но вот закончил всего 11 занятий и уже чувствую прогресс. Все сомнения прошли! Отличный сайт дополнил мои уроки. Работает на планшете, можно выполнять домашнее задание не включая ноутбук.
Я занимаюсь с EnglishDom 5-й месяц, мой английский постепенно становится увереннее и увереннее. Занятие состоит из нескольких разделов, за урок мы успеваем прокачать и грамматику, и разговорный английский, что немаловажно. По факту, каждое занятие уникально, так как от урока к уроку затрагиваются новые темы, и я всегда нахожу какие-то интересные тезисы для обсуждения с преподавателем. Из-за этого занятие пролетает незаметно. Наконец-то английский стал мне в удовольствие :)
Я пришла в школу с уровнем Upper-Intermediate. Говорила уверенно, быстро, но неправильно. Основная проблема была с грамматикой. Вместе с преподавателем мы нашли выход. Результат не заставил себя ждать. Занятия пролетают мгновенно. Конечно же, тон задают темы урока. Они действительно полезные, а в словаре всегда отобран концентрат самых нужных слов. И что не менее важно — разнообразие заданий. Все продумано до мелочей. Ходила, хожу и буду ходить!
Занимаюсь в EnglishDom всего 3 месяца и уже вижу реальные результаты. Особенно улучшился навык устной речи — он для меня особенно важен. На занятии успеваем поработать с разными заданиями, в том числе, и за пределами обучающей платформы. Кстати, о платформе — она постоянно развивается, туда добавляются новые задания. Можно выбрать удобное для себя расписание и без проблем заниматься из дома. Планирую продолжать обучение в школе и дальше!
Занимаюсь в школе EnglishDom около года. Для меня всегда английский было сложно изучать. Все шло со скрипом, и каждый раз приходилось себя заставлять. Главным своим достижением считаю, что на данный момент меня не пугает заговорить с иностранцем на улице. Я знаю что смогу узнать то, что меня интересует и буду правильно понят. Отдельное спасибо профессиональным преподавателям. Рекомендую!
I joined EnglishDom last summer. I wanted to update my English skills and to prepare for IELTS. To tell the truth, I always wait for my English class to see my teacher. She is a very nice specialist and I’m satisfied with her lessons. Having detected my weak skills the teacher started to work hard with them. I already feel my English came to the next level and my vocabulary varied. EnglishDom is a very good way to study and improve your English.
Я довольна, что обратилась в школу EnglishDom и своим опытным педагогом со стажем. Я люблю заниматься по программе и видеть свое продвижение в изучении языка. Очень рада, что есть возможность практиковать свои спикинг навыки на занятии, что также важно для меня. Уроки всегда проходят в комфортной атмосфере. Большим плюсом в обучении есть возможность обратиться за помощью к своему куратору, который подскажет по любому вопросу.
EnglishDom — это мой первый опыт обучения языку по скайп. Я очень довольна им! Несмотря на сомнения и страхи — заниматься по скайп также интересно и полезно, как и на очных уроках. У школы супер-лояльный подход к ученикам, и все вопросы по обучению решаются оперативно и всегда с позитивным настроем. После занятий на платформе в EnglishDom, я начала рекомендовать такой формат обучения всем друзьям, которые хотят знать английский.
Я учусь в школе EnglishDom больше года и значительно улучшил свои навыки владения английском языком. У школы есть классные приложения, которые можно использовать для изучения слов, тренировки грамматики, а также есть куча программ, для самостоятельного прохождения в онлайн курсе. Мне также очень повезло с преподавателем. Она смогла мотивировать меня, когда мою голову посещали пораженческие мысли в отношении английского. Спасибо EnglishDom!
С EnglishDom я познакомилась, когда передо мной стояла цель улучшить свой уровень английского. Куратор помог мне подобрать преподавателя для индивидуальных занятий по Skype на платформе. Плюс, я скачала приложение ED Words для изучения слов. Я была приятно удивлена. Назначается расписание, куратор контролирует «посещение». Благодаря отличному преподавателю и хорошей организации учебного процесса, я добилась желаемых результатов! Спасибо, EnglishDom!
Я уже забыла, сколько лет занимаюсь в EnglishDom. Это был мой первый опыт онлайн-обучения, и он оказался очень удачным. Не нужно делать перерыв на время отпуска и каникул, всегда можно изменить график или перенести занятия. За годы моих занятий я посоветовала школу многим людям, и многие успешно занимаются здесь. Школа развивается, была придумана удобная платформа для занятий, мобильное приложение. Всем рекомендую!
«I am studying English at EnglishDom for about one year. This is very comfortable service with flexible schedule and number of options for practicing the language. Specially, I would like to note my teacher Nataly F. She is a very good professional. Our lessons are always interesting and productive. I would recommend this service to everyone who is going to learn English laqnguage.»
Начал заниматься в EnglishDom больше 2-х месяцев назад. Выбирал удобный способ обучения удаленно. Сейчас на курсе Intermediate. В основном, за эти пару месяцев я подтянул грамматику. Понемногу наращиваю словарный запас, который удобно практиковать с мобильным приложением ED Words. Мой преподаватель Оксана — полна энтузиазма и по несколько раз объясняет мне правила, уже пройденный и забытый мною материал. Спасибо большое, Оксана! EnglishDom рулит!
СМИ о нас
Нас всех учат английскому в школе, в институте, на курсах, но только благодаря таким сервисам, как EnglishDom, есть шанс «развязать язык» и наконец–то заговорить.
Особенность EnglishDom заключается в грамотном подборе технологий и преподавателей для поддержания мотивации на пути изучения английского.
EnglishDom является одним из лидеров рынка edtech Восточной Европы, который успешно обучил английскому языку более 10 тысяч студентов.
Стоимость занятий
Дешевле, чем занятия с преподавателем оффлайн
пакет занятий
русскоязычный
12
usd за урок
носитель языка
22
usd за урок
Также ты получишь:
-
Цифровой учебник
Занимайся
на онлайн-платформе
-
Приложение ED Class
Выполняй домашку и учи
слова в своем телефоне
-
Разговорный клуб
Практикуй разговорные
навыки, находи друзей
-
Куратор
Персональный куратор
гарантирует прогресс
Пройди бесплатный пробный урок
Определим твой уровень английского и покажем цифровой учебник
Дарим до 3 уроков новым студентам
Почему учить английский по Skype эффективно?
Индивидуальная программа обучения
Занимайся английским по Скайпу в любом месте и в любое время. Для урока нужен только интернет. Мы подберем идеального преподавателя под твой характер и интересы, составим расписание и интенсивность занятий, а персональный куратор поможет следить за прогрессом, чтобы сделать изучение английского максимально эффективным.
Инновационный подход
Цифровая платформа полностью решает проблему поиска и покупки учебных материалов. Все необходимое для изучения английского уже есть на нашем сайте. Для закрепления новых знаний после Скайп-уроков и практики разговорной речи, можешь воспользоваться Разговорным Клубом или прокачать свой уровень на Онлайн-тренажере.
Идеальная атмосфера
Заниматься английским по Скайпу — весело! Наши преподаватели настоящие профессионалы своего дела, интерактивные уроки не дадут тебе заскучать. В отличие от групповых занятий, индивидуальные уроки по Skype помогают быстрее побороть боязнь и стеснение общения на английском языке.
Английский язык по Скайпу в EnglishDom
Hello there! В современном мире владение английским языком - это просто Must have! Он нужен везде и повсюду: для просмотра любимого сериала, профессионального развития и успешного карьерного роста.
EnglishDom - это высококачественное обучение по Скайпу с лучшими преподавателями в интерактивном динамичном формате. В этой статье мы расскажем как быстро и эффективно выучить английский и оставаться в тренде.
Плюсы английского языка по Скайпу
Почему же изучение английского языка по Скайпу в EnglishDom так популярно? Все очевидно!
Первая и, пожалуй, самая главная причина - это удобно. Заниматься можно в любое время, в любом комфортном месте. Индивидуальные занятия с преподавателем легко подстроить под ваш личный график. Где бы вы не находились, единственное, что необходимо для урока - доступ в интернет.
Отсюда вытекает вторая причина - это значительно экономит время. Всем знакомо чувство, когда после трудного рабочего дня просто нет сил и желания еще куда-то ехать. Когда вы учитесь по Скайпу, не нужно тратить время на дорогу к репетитору и обратно. Время очень ограниченный ресурс и, согласитесь, лучше провести его с пользой.
Скайп-уроки позволяют существенно сэкономить деньги. Цифровая платформа EnglishDom полностью избавляет студентов от проблемы поиска и покупки дорогостоящих учебных материалов. Все что необходимо для изучения английского, уже есть на нашем сайте. К тому же, помним, что на проезд также не нужно тратиться.
Обучение по скайпу - это современно. Занятие проходит по электронному учебнику и видеосвязи с преподавателем. Материалы урока, домашнее задание, персональный словарь всегда под рукой в личном кабинете. Широкий выбор специализированных курсов, возможность практики с преподавателями из любой точки мира, в том числе и с носителями языка - никаких границ, только качественное обучение.
Комплексный подход. Для закрепления новых знаний после индивидуальных занятий с преподавателем можно воспользоваться Разговорным клубом. В свою очередь, это не только практика разговорной речи и восприятия на слух, но еще и отличная возможность завести новые знакомства. Прокачать свой уровень и тренировать грамматику поможет Онлайн-тренажер. А еще, студенты EnglishDom могут изучать слова и заниматься дополнительно в мобильном приложении.
Еще один немаловажный плюс - надежность. Каждый студент получает персонального куратора, который поможет следить за прогрессом, чтобы сделать изучение английского максимально эффективным и комфортным. Это также будет большим плюсом для родителей, которые хотят проследить за успеваемостью ребенка. Обучение в EnglishDom современно и эффективно.
Как проходят занятия английским по Скайпу?
Итак, давайте разберемся, что же собой представляют занятия по Скайпу в EnglishDom.
В нашей школе уроки проходят на интерактивной онлайн-платформе. Используется коммуникативная методика преподавания, когда упор на тренировку навыков общения делается уже с первого занятия. Больше не нужно гадать, что же произойдет на следующем уроке. Система перевернутого класса позволяет заранее ознакомиться с материалами, благодаря чему занятия проходят более продуктивно. Все эти факторы создают атмосферу, которая максимально способствует получению качественных знаний, делает процесс обучения приятным и увлекательным, прививает любовь к языку.
Такой формат обучения подойдет для студента любого возраста и с любым уровнем знаний. Помимо базового курса, возможны занятия по индивидуально разработанной программе обучения.
Каждый студент хочет знать сколько времени понадобится, чтобы добиться желаемых результатов. Безусловно, для каждого из нас ответ на этот вопрос будет индивидуальным. Прогресс в обучении зависит от многих факторов, среди которых решающими являются мотивированность студента и количество времени, которое можно выделить для регулярных занятий и практики. При регулярных занятиях с преподавателем результат не заставит себя долго ждать.
После завершения обучения похвастаться своими знаниями английского можно не только на словах. Каждый студент получает памятный сертификат, подтверждающий успешное прохождение курса. Ну и куда же без соцсетей, все желающие могут получить подтверждение своих знаний на Linkedin.
Преподаватели
EnglishDom предоставляет студентам возможность заниматься самостоятельно, но наиболее быстро и эффективно освоить английский по скайпу можно на индивидуальных занятиях с преподавателем. Помощь опытного педагога не только ускоряет процесс обучения, но и делает его гораздо более интересным и продуктивным.
Преподаватели EnglishDom проходят многоэтапный отбор, имеют педагогическое образование и многолетний опыт работы, проходят регулярные тренинги и курсы повышения квалификации. Благодаря этому студенты получают только качественные знания и эффективную подготовку.
Какая бы цель не стояла перед студентом: наконец-то разговориться, подготовиться к успешной сдаче таких экзаменов как FCE, BEC, IELTS и многих других, или разобраться в нюансах авиационной промышленности, преподаватели EnglishDom всегда готовы прийти на помощь.
Немаловажно, что наши учителя находятся по всему миру в различных часовых поясах, что позволяет студентам заниматься в любое удобное для них время, будь то занятия с русскоязычным педагогом или носителем языка. Подобрать преподавателя исходя из графика и целей обучения, интересов, или по темпераменту, полу и возрасту помогут наши специалисты. Также, ознакомиться со списком преподавателей можно на нашем сайте.
В EnglishDom для каждого студента мы подбираем преподавателя мечты. Поспешите убедиться в этом самостоятельно.
Поддержка
В EnglishDom забота о клиентах чувствуется повсеместно.
В начале обучения студенту необходимо оставить заявку на нашем сайте и уже в течение 5 минут перезвонит наш менеджер и согласует комфортное время для бесплатного вводного урока, где методист оценит уровень знаний и подберет идеального преподавателя. После этого, каждый студент получает личного наставника, который всегда на связи, на страже качества обучения и готов прийти на помощь.
При необходимости всегда можно заказать обратный звонок. Если нет времени ждать звонка, то можно связаться с нами по доступным контактам школы, в том числе по горячей линии, Skype, Viber. Также мы всегда открыты для общения в социальных сетях Facebook, VK, Telegram, Instagram. По какому бы вопросу наши студенты не обратились, наши менеджеры оперативно ответят на любой ваш вопрос.
Обучение в EnglishDom комфортно, выгодно, эффективно! Не терпится попробовать? Просто оставь заявку на обучение на нашем сайте и увлекательное путешествие в мир английского начнется прямо сейчас!
Онлайн школа английского языка EnglishDom
EnglishDom создает собственную экосистему. Здесь есть все для изучения английского, и вам не придется заходить ни на какие другие сайты.
Представьте, что вы студент EnglishDom и активно изучаете английский. Давайте представим, как выглядит ваш учебный день.
В обеденный перерыв или после работы вы прошли урок с преподавателем на нашей платформе ED Class. Это не заняло много времени, потому что не пришлось никуда ехать — заниматься можно онлайн.
Затем вечером вы отдохнули и решили закрепить полученные на уроке знания. Для этого можно потратить полчаса, чтобы отработать слова в приложении и попрактиковаться в тренажерах грамматики.
И перед сном вы решаете вместо обычных видео на YouTube посмотреть что-нибудь на английском. Заходите в раздел с видеопрактикой, смотрите интересные вам видео с субтитрами и сохраняете незнакомые слова, чтобы повторить их на следующий день.
Все, что нужно — уже здесь. Заниматься в EnglishDom легко и приятно!
Ответы на частые вопросы